Москва, 11 октября, 2023, 22:55 — ИА Регнум. В России для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортёров. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщила 11 октября пресс-служба российского правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает три основных нововведения. Во-первых, сроком на полгода для отдельных компаний обязательна репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в установленных правительством объёмах и сроках.

Также для отдельных компаний вводится обязанность по представлению в Банк России и Росфинмониторинг планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ещё одним нововведением предусмотрено введение в ряд компаний представителей Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Принятые меры коснутся конкретных экспортёров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, данные действия направлены на создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снижение возможности для валютных спекуляций.

В Кремле добавили, что правительству предписано в семидневный срок принять необходимые для реализации указа акты, и уведомить российских экспортёров о включении их в указанный перечень.

Как сообщало ИА Регнум, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица отметил, что России выгоден заниженный курс рубля. Если российские власти решат очень быстро укрепить курс национальной валюты, то это навредит экономике сильнее, чем недооценённый рубль, добавил он.

Будущее рубля зависит от ситуации со спросом на российский экспорт. Если его цены на мировых рынках будут расти, то и курс, вероятнее всего, снизится. Таким образом, недооцененность рубля — временное явление, сказал эксперт.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации.