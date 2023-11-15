Вашингтон, 15 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что надеется на нормализацию отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. О своих ожиданиях от встречи с китайским лидером, прибывшим в США для участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско, американский лидер рассказал в беседе с журналистами. Трансляцию вели на официальном аккаунте Байдена в X (бывшая Twitter).

Li Xueren/Global Look Press Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин

«Я бы хотел возвращение к нормальной коммуникации. Нужно, чтобы у нас появилась возможность просто снять телефонную трубку и говорить друг с другом», ― добавил Байден.

Кроме того, он указал на необходимость обеспечить военных всеми возможностями для того, чтобы в рабочем режиме поддерживать нормальные контакты.

По словам президента США, он рассчитывает, что после встречи на саммите двусторонние контакты с Си Цзиньпином примут более регулярный, глубокий и конструктивный характер.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. По официальным данным, лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи. Также главы государств обсудят возможность возобновления контактов между американским и китайским военными ведомствами.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский заявил ИА Регнум, что Пекин не склонен обсуждать с США украинский или иранский вопросы, поскольку для Китая главная тема — это Тайвань. Он подчеркнул, что китайско-американские отношения прежде всего завязаны на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку американские военные корабли ходят по Тихому океану.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон рассчитывает, что предстоящая встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС окажется полезной и продуктивной и принесёт конкретные результаты.