Вашингтон, 10 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. Об этом заявила 10 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

U.S. State Department

«Президент Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября», — говорится в заявлении Жан-Пьер на сайте Белого дома.

Она уточнила, что лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и мировых проблем.

С опорой на свою последнюю встречу в ноябре 2022 года на Бали, лидеры обсудят действия в пространстве совпадения интересов. Речь пойдёт в том числе об ответственном подходе к конкуренции и транснациональных проблемах, указано в заявлении.

В Белом доме заявили также, что США не ищут конфликта с Китаем и не намерены вступать с ним в новую холодную войну. Предстоящая встреча лидеров нацелена на стабилизацию отношений двух стран для того, чтобы это послужило интересам партнёров и союзов, а также интересам американского народа.

Байден, добавили в администрации, обсудит с Си Цзиньпином возможность возобновления контактов между американским и китайским военными ведомствами.

В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября пройдёт саммит АТЭС.

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