Сан-Франциско, США, 15 ноября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во вторник, 14 ноября, прибыл в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где проведёт встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско во вторник, за день до своей долгожданной встречи с американским коллегой Джо Байденом», — говорится в сообщении.

В аэропорту китайского лидера встретили губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и глава Министерства финансов США Джанет Йеллен. Отмечается, что в последний раз Си Цзиньпин посещал США шесть лет назад.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассчитывает на конкретные и взаимовыгодные результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. По данным издания Politico, в рамках переговоров стороны могут обсудить поддержку России со стороны Пекина в конфликте на Украине, а также связи Китая с Ираном.