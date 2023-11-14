Сан-Франциско, США, 14 ноября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассчитывают, что предстоящая встреча президента Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско принесёт конкретные результаты, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

«Мы также ожидаем конкретные результатов от встречи [Джо Байдена и Си Цзиньпина — ред.] 15 ноября», — сказал Салливан, отметив, что лидеры обсудят в том числе ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

По его словам, США рассчитывают на то, что встреча двух лидеров, нацеленная на достижение конкретных и взаимовыгодных результатов, окажется полезной и продуктивной.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Джо Байден планирует провести с Си Цзиньпином «жёсткий» разговор по стратегически важным вопросам. По информации издания, переговоры будут включать в себя обсуждение поддержки России со стороны Пекина в конфликте на Украине и связей Китая с Ираном.