Москва, 11 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пекин не склонен обсуждать с США украинский или иранский вопросы, поскольку для Китая главная тема — это Тайвань, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА Регнум.

ТАСС/ EPA/XINHUA /LI XUEREN Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джозеф Байден запланировал провести в середине ноября «жёсткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома надеется обсудить украинский кризис, а также рассчитывает, что Китай повлияет на Иран и отговорит Тегеран от «распространения насилия на Ближнем Востоке».

По мнению Островского, в настоящее время ещё неизвестно, стремится ли сам Си Цзиньпин к такой встрече, так как китайская сторона пока не подтвердила готовности вести эти переговоры.

«Кроме того, Пекин не склонен обсуждать иранскую или украинскую темы, — заметил Островский. — Если председатель КНР и согласится на такие переговоры, то он прежде всего захочет обсудить с американцами будущее Тайваня. А именно даст ли Вашингтон Тайваню возможность присоединиться к Китаю. Для Си Цзиньпина это главный вопрос».

Островский подчеркнул, что китайско-американские отношения прежде всего завязаны на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку американские военные корабли ходят по Тихому океану.

«Но я считаю, что они ни о чём не договорятся, — сказал Островский. — У двух стран слишком разные интересы. Самое главное для США — сохранить свою экономическую монополию, чтобы дальше диктовать условия. Но в случае присоединения Китая к Тайваню это становится нереально. Потому что объединение ВВП двух этих стран будет означать, что Китай окончательно опередит США».

Что касается украинской темы, то, как полагает Островский, она в таких переговорах окажется на третьем месте. И для того чтобы Китай изменил свою позицию по украинскому вопросу, американцы могу предложить ему только Тайвань. Другого варианта быть не может.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден рассчитывает, что ему удастся обсудить с Си Цзиньпином ту поддержку, которую Китай оказывает Москве в украинском конфликте. Кроме того, глава Белого дома не оставляет надежд добиться перезагрузки отношений двух стран до начала выборов в США.

Предполагается, что Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. По официальным данным, лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи.

До этого зампред Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заверил, что армия Китая не пощадит тех, кто попытается отколоть Тайвань.

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что конфликт США и КНР окажется катастрофой для всего мира. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И назвал сепаратистов на острове Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений.