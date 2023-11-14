Москва, 14 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Представители демократической партии США хотят перейти от прокси-войны к открытому противостоянию с Россией, а через публикацию в издании Newsweek сетуют, что этого не происходит, и Украина проигрывает. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Максим Жаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание Newsweek со ссылкой на анонимного сотрудника конгресса США сообщило, что если Запад хочет победы Украины в конфликте с Россией, то США нужно «поднять свою вовлеченность в разы». Однако американские власти на это якобы не пойдут. Анонимный американский чиновник посетовал, что необходимый для победы Украины уровень вмешательства требует «невиданных со времён поздней холодной войны приверженности и лидерства» со стороны США, чего не происходит. А с приходом к власти республиканцев Киев ждут ещё большие проблемы.

По мнению политолога Жарова, публикация Newsweek демонстрирует борьбу внутри демократической партии США. Он допустил, что анонимный источник как раз представляет эту фракцию.

«Поэтому тут может быть именно внутри партии демократов противостояние, в котором с одной стороны выступают радикалы, которые требуют вовлеченности США в конфликт на Украине, к переходу от прокси-войны к открытому противостоянию. Такие люди действительно есть, я их называю людьми, недоразвалившими СССР. Именно при Джо Байдене эти люди получили возможность проводить такую опасную и безрассудную политику. Они машут кулаками и жаждут доразвалить то, что осталось от Советского Союза, развалить Россию», — поделился мнением Жаров.

По его мнению, существует реальная угроза разгромного поражения кандидатов демократической партии, с чем и связан такой «срыв». По словам политолога, источник, может быть, и хотел бы большей вовлеченности Штатов в конфликт, но чувствует, что это невозможно, и сетует на утраченные возможности обрести ВСУ преимущества над российскими войсками.

Но, с другой стороны, по мнению политолога, Соединённые Штаты пока не приняли окончательного решения в украинском вопросе.

«США пока не приняли решение, что им делать дальше — отступать или втягиваться ещё больше, наращивать ли поддержку вооружением. А публикация издания может быть сделана с расчётом на то, что это подтолкнёт власти к принятию какого-то решения», — отметил Жаров.

Эксперт не стал исключать, что Вашингтон может не просто ещё больше сократить финансовую и военную поддержку, но и в конечном итоге отказаться от неё полностью. Тем более что, как показали недавние события, в американском правительстве рассматривают такой сценарий. Так, в сенате США предложили законопроект по финансированию, который совсем не предусматривает помощи Киеву. И это не было единственным случаем, когда в Белом доме предложили прекратить поддержку украинцам, чтобы улучшить своё материальное положение.

Другое дело, как обращает внимание Жаров, что Украине никто не сможет полноценно заменить США — ни одна из европейских стран не возьмётся за это по собственным причинам.

«Внутри Евросоюза сидит большая часть уехавших из страны украинцев. В Германии сейчас идёт процесс ожесточений предоставления пособий мигрантам. И протесты связаны с мошенническими действиями украинцев, которые получают средства, а потом уезжают. Великобритания тоже, думаю, не будет финансировать Украину, потому что у неё есть много собственных внутренних проблем. Кроме того, у неё есть амбиции в Африке и на Ближнем Востоке», — поделился политолог.

Он допустил, что если новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп, то он создаст внутренние проблемы в НАТО, что даже может грозить расколом в альянсе. Тогда Великобритания займётся дальнейшим собственным укреплением военного потенциала, будет продолжать свою независимость и игру с Украиной на расстоянии.

«Великобритания уже создала свой военный прокси-блок, который является фактически заменителем НАТО. Страна объединилась в северными европейскими странами, главенствует в этом союзе и проводит военные учения. Поэтому полноценно «брать под крыло» Украину Британия не станет», — отметил Жаров.

Ранее в беседе с ИА Регнум главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев отметил, что проблема госдолга и формирования бюджета в США становится масштабной и давит со всех сторон, поэтому американскому руководству придётся пожертвовать некоторыми принципами и желаниями — в частности, помощью Украине.

Также, как передавало ИА Регнум, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что власти США должны прекратить оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее специалист по геополитике Кароль Гримо-Потте назвала неизбежной победу России в конфликте на Украине. Она отметила, что успешному проведению специальной военной операции способствует как провал наступления ВСУ, так и внутриполитические проблемы в США и конфликт на Ближнем Востоке, что отвлекает внимание западных союзников от поддержки Киева.