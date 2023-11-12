Вашингтон, 12 ноября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выдвинул законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства без поддержки Израиля и Украины, написали 11 ноября в газете The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

По материалам издания, республиканец в беседе с однопартийцами заявил о намерении продвигать собственный план, чтобы не допустить приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Предлагается до 19 января 2024 года продолжить финансирование работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 2 февраля 2024 года продлить финансирование работы других ведомств и программ.

Законопроект не предусматривает выделения финансовой помощи Израилю и Украине, а также на защиту границ США. По мнению Джонсона, предложения о выделении средств на данные цели не должны рассматриваться в законопроекте, направленном на избежание шатдауна.

Предложение Джонсона уже раскритиковали некоторые его однопартийцы, что снижает шансы на одобрение законопроекта нижней палатой Конгресса, где у республиканцев большинство, отметило издание Politico.

Если в Палате представителей законопроект будет одобрен, то его с высокой степенью вероятности отклонят в Сенате Конгресса, где большинство за демократами. Отсюда следует, что инициатива Джонсона вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября объявила, что американское правительство потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки. Она призвала Конгресс США поддержать заявку президента США Джо Байдена на выделение Киеву $60 млрд, чтобы Вашингтон мог продолжить твёрдо поддерживать Украину.

В Сенате США 7 ноября представители Демократической партии заблокировали предложение республиканцев оказать помощь Израилю без Украины. Сенаторы готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его в ближайшее время.

Для поддержки Украины с начала российской специальной военной операции США израсходовали почти 96% выделенных средств, заявил 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Вашингтон, по его словам, отдельно на военную поддержку ВСУ израсходовал более 90% всех выделенных средств, при этом у Пентагона осталось около $1,1 млрд, которые предусмотрены на замещение оружия для армейских складов США.