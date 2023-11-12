Москва, 12 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Проблема госдолга и формирования бюджета в США становится масштабной и давит со всех сторон, поэтому американскому руководству придётся пожертвовать некоторыми принципами и желаниями — в частности, помощью Украине и, возможно, даже Израилю. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, который должен предотвратить шатдаун в США. Отличительной чертой является отсутствие финансирования армий Израиля и Украины. При этом Белый дом не одобрил данный законопроект. По мнению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, предложение Джонсона может привести к большему хаосу.

По словам политолога-американиста Васильева, США в погоне за изысканием средств из собственного бюджета для постоянной помощи сначала Украине, а затем и Израилю оказались в критической ситуации. Федеральному правительству США грозит приостановка их работы — шатдаун, что, по мнению Васильева, вполне вероятно, если не пойти на контрмеры.

«Проблема госдолга и формирования бюджета в США становится очень масштабной, она так давит со всех сторон, что какими-то принципами и хотелками американскому руководству придётся пожертвовать. А проявление этого — застопорившаяся помощь Израилю и зависшая помощь Украине. Джонсон же заявлял с самого начала, что во главе угла нужно ставить избавление от госдолга США. И тогда помощь Израилю и Украине здесь становится совсем лишней», — отметил Васильев.

Он напомнил, что республиканец Джонсон предложил сложную двухуровневую систему финансирования после того, как Белый дом наложил вето на его предыдущий законопроект, который предусматривал помощь Израилю за счёт сокращения проекта налогового бюджета Соединённых Штатов на 2024 год. И новый многоуровневый законопроект Джонсона оказался без включения помощи Израилю и Украине, чтобы в первую очередь избежать шатдауна, который возможен, если сенат не сможет определиться с проектом бюджетирования на следующий год.

«Вообще, бюджетная заявка предусматривает дополнительные бюджетные расходы. И если федеральное правительство средств не получает, то что уж говорить про дополнительные расходы», — подчеркнул политолог.

При этом, как заметил эксперт, вопрос о помощи Украине всё ещё остро обсуждается в американском правительстве. И в кругах демократов, и республиканцев появляются голоса, призывающие не только сократить поддержку Киеву, но и задуматься об урегулировании конфликта. Васильев отметил, что сенатор Джонсон указал на включение вопроса помощи Украине в законопроект об укреплении американо-мексиканской границы, что будет рассматриваться в данном пакете.

«Конгрессмены ряда штатов хотели увеличить расходы на укреплении границы. Но не исключено, что эти средства будут сняты с заявки Украины. Вообще, раньше всё финансирование шло за счёт дефицита средств федерального бюджета. Джонсон как фискальный ястреб заявил, что больше этого не будет. Всё должно финансироваться за счёт живых средств. Поэтому республиканцы могут пойти на следующий шаг — заявить, что они не против помощи Украине, но за счёт других статей», — указал Васильев.

По его мнению, например, за счёт социально-экономических программ. Однако такая схема будет неприемлема для демократов, что осознают республиканцы. А потому следующим их шагом, как отметил политолог, будет логичный призыв к полному урегулированию конфликта на Украине и переходу на стадию мирных переговоров.

«Республиканцы вместе с Джонсоном действительно берут курс на то, чтобы зарубить помощь Украине на корню, чтобы оставить её на голодном пайке. И они также логично предлагают задуматься о поиске не военного, а мирного разрешения конфликта», — отметил политолог.

Тем временем член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что власти США должны прекратить оказывать финансовую помощь Украине. Кроме того, конгрессвумен призвала устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

В Сенате США 7 ноября представители Демократической партии заблокировали предложение республиканцев оказать помощь Израилю без Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в октябре выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. На следующий день в Белом доме заявили, что американский лидер запросил у Конгресса выделения из бюджета порядка $100 млрд, из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.