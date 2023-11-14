В США назвали единственное условие для победы Украины в конфликте с Россией
Newsweek: Украина сможет одержать победу только при масштабном вмешательстве США
Вашингтон, 14 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Победа Украины в вооружённом конфликте с Россией станет возможной только при масштабном вмешательстве Соединённых Штатов Америки, заявил в беседе с Newsweek сотрудник американского Конгресса на условиях анонимности.
По мнению сотрудника Конгресса США, необходимый для победы ВСУ уровень вмешательства Вашингтона требует «невиданных со времён поздней холодной войны приверженности и лидерства» с американской стороны.
«К сожалению, мы на такое не пойдём. Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс», — подчеркнул он.
Источник издания добавил, что президентская кампания Дональда Трампа может серьёзно усугубить раскол в Конгрессе США относительно взглядов на ситуацию на Украине.
Как передавало ИА Регнум, ранее специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте назвала неизбежной победу России в конфликте на Украине. Она отметила, что успешному проведению специальной военной операции способствует как провал наступления ВСУ, так и внутриполитические проблемы в США и конфликт на Ближнем Востоке, что отвлекает внимание западных союзников от поддержки Киева.