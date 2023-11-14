Вашингтон, 14 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Победа Украины в вооружённом конфликте с Россией станет возможной только при масштабном вмешательстве Соединённых Штатов Америки, заявил в беседе с Newsweek сотрудник американского Конгресса на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению сотрудника Конгресса США, необходимый для победы ВСУ уровень вмешательства Вашингтона требует «невиданных со времён поздней холодной войны приверженности и лидерства» с американской стороны.

«К сожалению, мы на такое не пойдём. Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс», — подчеркнул он.

Источник издания добавил, что президентская кампания Дональда Трампа может серьёзно усугубить раскол в Конгрессе США относительно взглядов на ситуацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте назвала неизбежной победу России в конфликте на Украине. Она отметила, что успешному проведению специальной военной операции способствует как провал наступления ВСУ, так и внутриполитические проблемы в США и конфликт на Ближнем Востоке, что отвлекает внимание западных союзников от поддержки Киева.