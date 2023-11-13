Париж, 13 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Россию ждёт благоприятный исход в конфликте с Украиной. На это указывает целый ряд факторов. Об этом заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте, слова которой приводит La Dépêche (LD).

Станислав Красильников/РИА Новости

По её словам, победе России в специальной военной операции способствует провал контрнаступления Украины, конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, который отвлёк внимание западных СМИ от Украины, а также внутриполитические проблемы в США.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что всё идёт к благоприятному для России исходу», — считает специалист.

Также издание напомнило о разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами, в ходе которого она призналась, что многие западные страны устали от конфликта на Украине.

По мнению Гримо-Потте, благоприятно для России обернётся и возможное переизбрание на пост президента США Дональда Трампа.

«С самого начала время было на стороне [президента России] Владимира Путина», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 23 октября заявил, что главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и с учётом общественного мнения в ЕС становится ещё очевиднее, что следует способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает венгерский дипломат.

Обозреватели Financial Times в своём материале отметили, что власти Украины выражают крайнее беспокойство из-за вероятного снижения внимания и поддержки со стороны Запада на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Киевским властям вскоре станет труднее просить западных союзников, в том числе и США, о продолжении финансирования и об оказании военной помощи, считает журналист FT Кристофер Миллер.

Полковник британской армии в отставке Ричард Кемп уверен, что Украина упустила свой самый лучший шанс на победу в конфликте с Россией. Теперь же, когда Киев лишён нужного ему для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы Украины победить в конфликте выглядят плачевными, считает офицер. По его словам, контрнаступление украинской армии выдыхается и заходит в тупик.

Обозреватель Responsible StatecraftТед Снайдер считает, что главу киевского режима Владимира Зеленского совсем скоро принудят к мирным переговорам с Россией. Его настойчивость к «победе» политическое окружение называет «бредовой».