Вашингтон, 12 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Власти США должны прекратить оказывать финансовую помощь Украине. Об этом заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никаких денег Украине!» — заявила Тейлор Грин, комментируя отклонённый законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства.

Кроме того, конгрессвумен призвала устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в октября выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. На следующий день в Белом доме сообщили, что американский лидер запросил у Конгресса выделение из бюджета порядка $100 млрд, из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.

Тейлор Грин на это заявила, что не поддержит такие траты. Она считает, что нужно заботиться о решении внутренних проблем. В сентябре в нижней палате уже отказались согласовывать бюджет, предусматривающий помощь Украине, в результате Байдену пришлось принимать временный бюджет, где не предусмотрено средств на поддержку Киева.