Вашингтон, 12 ноября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. В Белом доме не одобрили план двухэтапного финансирования правительственных программ без оказания помощи Украине, предложенный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

The White House Карин Жан-Пьер

«Это предложение является рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам», — говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, республиканцы в Палате представителей тратят драгоценное время на несерьёзное предложение, которое не нашло поддержку у представителей обеих партий.

Жан-Пьер добавила, что приостановка работы федерального правительства угрожает достижению целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики США. Республиканцам в нижней палате Конгресса не стоит тратить время на внутрипартийные распри, а следует работать над предотвращением шатдауна, выразила она позицию Белого дома.

Сенат США поздним вечером 30 сентября одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. По истечении этого срока, до 17 ноября, необходимо принять новый документ, в противном случае наступит приостановка работы федерального правительства США — шатдаун.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выдвинул законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства без поддержки Израиля и Украины.

По его плану предлагается до 19 января 2024 года продолжить финансирование работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 2 февраля 2024 года продлить финансирование работы других ведомств и программ.

По мнению Джонсона, предложения о выделении средств на помощь Израилю и Украине не должны рассматриваться в законопроекте, направленном на избежание шатдауна.