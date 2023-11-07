В Сенате США отклонили пакет помощи Израилю отдельно от Украины
Reuters: демократы в США заблокировали выделение помощи Израилю без Украины
Вашингтон, 7 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали предложение республиканцев оказать помощь Израилю без Украины, сообщило 7 ноября агентство Reuters.
«Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошёл палату представителей, но не обеспечивает никакой помощи Украине», — говорится в статье.
Демократы выступили против принятия документа, настаивая при этом на предоставлении помощи не только Израилю, но и Украине.
Отмечается, что сенаторы готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на текущей неделе.
Как сообщало ИА Регнум, главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. По их мнению, якобы прямая бюджетная поддержка необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».
В офисе Зеленского заявили, что Киев не получил обещанного западного оружия в полном объёме. При этом Украина не может повлиять на объём поставок западного вооружения, так как это зависит от производителей, руководства стран-партнёров и логистики.
С точки зрения экс-разведчика американской армии Скотта Риттера, Украина превратилась для США в балласт, который они скинут в подходящий момент. Американцы сбегут с Украины, как это произошло с Афганистаном, после чего страна развалится, а когда возникнет необходимость нормализации отношений западных стран с Россией, в Вашингтоне просто забудут о Киеве, сказал он.