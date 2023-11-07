Вашингтон, 7 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали предложение республиканцев оказать помощь Израилю без Украины, сообщило 7 ноября агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошёл палату представителей, но не обеспечивает никакой помощи Украине», — говорится в статье.

Демократы выступили против принятия документа, настаивая при этом на предоставлении помощи не только Израилю, но и Украине.

Отмечается, что сенаторы готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на текущей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. По их мнению, якобы прямая бюджетная поддержка необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».

В офисе Зеленского заявили, что Киев не получил обещанного западного оружия в полном объёме. При этом Украина не может повлиять на объём поставок западного вооружения, так как это зависит от производителей, руководства стран-партнёров и логистики.

С точки зрения экс-разведчика американской армии Скотта Риттера, Украина превратилась для США в балласт, который они скинут в подходящий момент. Американцы сбегут с Украины, как это произошло с Афганистаном, после чего страна развалится, а когда возникнет необходимость нормализации отношений западных стран с Россией, в Вашингтоне просто забудут о Киеве, сказал он.