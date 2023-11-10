ВОЗ: каждые десять минут в секторе Газа гибнет один ребёнок
Глава ВОЗ заявил, что каждые десять минут в Газе погибает один ребёнок
Вашингтон, 11 ноября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В секторе Газа в среднем каждые десять минут гибнет один ребёнок, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он привёл данные о том, что в Газе уже убиты более 10,8 тыс. человек, из них около 70% — женщины и дети.
Исходя из заявления главы ВОЗ, свои дома в Газе вынуждено покинули 1,5 млн человек, 27 тыс. жителей ранены, травмы многих из них несут угрозу жизни. Медицинские работники пытаются удовлетворить регулярные потребности более 2 млн граждан.
В секторе Газа ежедневно рожают более 180 женщин, добавил Гебрейесус.
Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности международной организации взять ответственность за прекращение огня в секторе Газа. По его словам, Совбезу следует положить конец убийствам мирных жителей и остановить войну, а затем — заняться решением всех проблем, которые возникнут после конфликта.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совете Безопасности всемирной организации заявил об избирательной и циничной реакции Запада на проблемы обстрелов сектора Газа и городов Донбасса. Дипломат отметил, что убедиться в этом смогли жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы.