Вашингтон, 11 ноября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В секторе Газа в среднем каждые десять минут гибнет один ребёнок, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Он привёл данные о том, что в Газе уже убиты более 10,8 тыс. человек, из них около 70% — женщины и дети.

Исходя из заявления главы ВОЗ, свои дома в Газе вынуждено покинули 1,5 млн человек, 27 тыс. жителей ранены, травмы многих из них несут угрозу жизни. Медицинские работники пытаются удовлетворить регулярные потребности более 2 млн граждан.

В секторе Газа ежедневно рожают более 180 женщин, добавил Гебрейесус.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности международной организации взять ответственность за прекращение огня в секторе Газа. По его словам, Совбезу следует положить конец убийствам мирных жителей и остановить войну, а затем — заняться решением всех проблем, которые возникнут после конфликта.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совете Безопасности всемирной организации заявил об избирательной и циничной реакции Запада на проблемы обстрелов сектора Газа и городов Донбасса. Дипломат отметил, что убедиться в этом смогли жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы.