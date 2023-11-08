Вашингтон, 9 ноября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Запад избирательно и цинично реагирует на проблемы обстрелов сектора Газа и городов Донбасса, заявил 8 ноября в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

По его словам, западные коллеги восприняли российский запрос о срочном созыве Совбеза ООН в связи с обстрелом Киевом Донецка как повод для повторения своих заезженных мантр, обвинив во всём Россию.

«Коллеги, вы даже представить себе не можете, как лицемерно и двулично вы выглядите на фоне произошедшего. Сегодня, как мы услышали, оказывается, созывать заседание по поводу атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных граждан — «это цинично». А не кажется ли вам, что говорить это — верх цинизма и лицемерия?» — сказал российский дипломат.

Избирательность западных представителей в Совбезе ООН и их двойные стандарты уже являются аксиомой, в этом смогли убедиться жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы, указал в своей речи Небензя.

Российский постпред напомнил, как жители Донбасса с 2014 года являются жертвами агрессии киевского режима, а для Запада они попросту перестали существовать. Дипломат ещё раз обратил внимание западных коллег на их «куриную слепоту». Они молчали с 2014 года, когда украинские власти истребляли своих собственных граждан, остались незамеченными методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом и его нацбатами мирных городов Донбасса, добавил он.

«Где был ваш липовый, лицемерный гуманизм тогда», — поинтересовался Небензя.

Как передавало ИА Регнум, по запросу России 8 ноября прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН после ударов ВСУ по Донецку.

С февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов. Обстрел Донецка 7 ноября 2023 года стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам российского дипломата, преступления киевского режима и его армии, подобные недавнему обстрелу Донецка, подтверждают правоту решения России о начале проведения спецоперации на Украине. Другого способа остановить киевских карателей у РФ не осталось, сказал он.