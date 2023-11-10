Рамалла , 10 ноября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Палестина призывает Совбез ООН взять на себя ответственность за прекращение насилия в секторе Газа, заявил постпред Палестины при международной организации Рияд Мансур.

Panoramic/Global Look Press

По его словам, Совбез «не смог взять на себя ответственность и остановить эту войну».

«Первое, что он должен сделать, — призвать к прекращению огня, положить конец убийствам мирных жителей и остановить войну, а затем — заняться решением всех проблем, которые возникнут после», — сказал он «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США, которые «полностью управляют войной». По его словам, американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль, сказал он.

Ранее ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд, и имеется острая нехватка персонала.