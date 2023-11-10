Москва, 10 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В ВТБ зафиксировали новую схему мошенничества со звонками через приложения площадок для объявлений. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба банка.

Артем Житенев/РИА Новости

Отмечается, что мошенники начали использовать функционал этих площадок для выманивания денежных средств. Получая входящий вызов из знакомого приложения, пользователь полагает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, не подозревая обман.

Диалог злоумышленника с потенциальной «жертвой» строится по стандартным сценариям: сначала пытаются вызвать у собеседника сомнение в безопасности сохранности его средств, а потом организовать их «спасение».

Сначала злоумышленник предлагает продавцу из объявления перевести задаток либо сразу оплатить товар переводом на банковскую карту. Для этого он узнаёт у продавца реквизиты карты, вычисляет, какой банк её выпустил и вводит данные карты на странице доступа к онлайн-банку. После этого злоумышленник использует функцию восстановления пароля, пытаясь получить доступ к личному кабинету потенциальной «жертвы», когда пользователю приходит код доступа, мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать код из СМС, якобы для подтверждения перечисления задатка. После получения кода мошенник прекращает общение. В результате действий злоумышленник получает доступ в онлайн-банк потенциальной «жертвы» и оценивает его финансовое положение.

На следующем этапе, который может произойти и через несколько дней, подключается его сообщник, который представляется сотрудником службы безопасности банка либо силовых структур, он сообщает пользователю, что в учётной записи клиента происходят подозрительные операции, неизвестные пытаются получить доступ к его денежным средствам либо со счёта пытаются снять деньги. Злоумышленник интересуется, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими переводами. При этом внимание потенциальной «жертвы» обращают на звонки с площадок объявлений. Когда пользователь вспоминает случай с задатком, злоумышленник предлагает «спасти» средства при помощи «безопасного» счёта или специального приложения «защитника». В результате пользователь сам помогает перевести средства. После получения денег мошенники скрываются, а клиент безвозвратно теряет свои деньги, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, директора по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александра Высоцкого обманули мошенники, выманив у него 110 тыс. рублей. По информации одного из Telegram-каналов, топ-менеджеру IT-компании написал знакомый и попросил срочно занять 110 тыс. рублей. После этого Высоцкий в две транзакции перевёл деньги на банковскую карту и продолжил заниматься своими делами. Через некоторое время оказалось никакой знакомый Высоцкому не писал, а его просто обманули, после чего он пошёл в полицию и написал заявление. Отмечается, что сам потерпевший считает ущерб незначительным.

Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман отдал более миллиона рублей мошенникам. 8 ноября в полицию обратился Сергей Бунтман, заявив, что в октябре ему через Telegram позвонили неизвестные и представились работниками ЦБ РФ и сотрудниками ФСБ. Они убедили его снять свыше одного миллиона рублей и передать их неизвестному лицу, якобы для защиты денежных средств от посягательств от мошенников. Передав денежные средства курьеру, мужчина позже понял, что его обманули, и обратился к сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Пётр Алфёров сообщил, что наиболее упорный мошенник в октябре пытался 1145 раз за семь минут дозвониться абоненту «Билайн», однако так и не смог этого сделать. Он пояснил, что во время атаки мошенников ведётся автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров и чаще всего злоумышленники переключаются на новую потенциальную жертву, однако в некоторых случаях пытаются пробить защиту, чтобы испытать её на прочность.

Директор компании «ИТ Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам не проговаривать личные данные рядом с умной техникой, которая как обладает большим количеством достоинств, так и несёт в себе определенные риски. По его словам, стоит избегать озвучивания вблизи подобных гаджетов, способных записывать звуки, своих персональных данных, поскольку они могут стать добычей мошенников, что позволит злоумышленникам проще добиться своих целей.

Телефонные мошенники обманули вдову скрипача и руководителя ансамбля старинной музыки Виктора Фелицианта Римму. Преступникам удалось убедить женщину перевести её денежные средства на счёт, которые они назвали «безопасным».

В Кемеровской области 27 октября женщина перевела представившемуся сотрудником мобильного оператора мошеннику 1,2 млн рублей. Она назвала ему код, полученный из SMS.