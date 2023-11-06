Москва, 6 ноября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Директор компании «ИТ Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам не проговаривать личные данные рядом с умной техникой, которая как обладает большим количеством достоинств, так и несёт в себе определенные риски. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

FirmBee Гаджет. Телефон

По его словам, стоит избегать озвучивания вблизи подобных гаджетов, способных записывать звуки, своих персональных данных, поскольку они могут стать добычей мошенников, что позволит злоумышленникам проще добиться своих целей.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — отметил Мясоедов.

Также эксперт предупредил, что приложения для управления гаджетами не стоит обогащать лишними данными.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi, поскольку злоумышленники, создавая поддельные точки доступа в Интернет, могут получить персональные и платёжные данные подключившихся пользователей. Отмечалось, что для того, чтобы защитить себя и свой гаджет, необходимо убедиться в том, что точка доступа Wi-Fi использует шифрование WPA2/WPA3.