Москва, 10 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Директора по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александра Высоцкого обманули мошенники, выманив у него 110 тыс. рублей. Об этом сообщает 10 ноября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации канала, топ-менеджеру IT-компании написал знакомый и попросил срочно занять 110 тыс. рублей. После этого Высоцкий в две транзакции перевёл деньги на банковскую карту и продолжил заниматься своими делами.

Через некоторое время оказалось, что никакой знакомый Высоцкому не писал, а его просто обманули, после чего он пошёл в полицию и написал заявление.

Отмечается, что сам потерпевший считает ущерб незначительным.

Как ранее сообщало ИА Регнум, певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) потерял 255 тыс. рублей из-за действий мошенников — его обманули при аренде квартиры. Два месяца назад музыкант откликнулся на одно из интернет-объявлений. Он решил снять квартиру стоимостью 170 тыс. рублей в месяц. При этом риелтор попросил с певца комиссию за показ жилья в размере 85 тыс. рублей. Тот перечислил ему деньги, после чего риелтор стал избегать встреч.