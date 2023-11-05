Москва, 5 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Наиболее упорный мошенник в октябре пытался 1145 раз за семь минут дозвониться абоненту «Билайн», однако так и не смог этого сделать. Об этом 5 ноября рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Пётр Алфёров.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал в беседе с «РИА Новости» Алфёров, антифрод-система компании в октябре позволила защитить свыше 34 тысяч абонентов.

«Самая долгая «атака» в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», — сказал он.

Во время атаки мошенников ведётся автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров и чаще всего злоумышленники переключаются на новую потенциальную жертву, однако в некоторых случаях пытаются пробить защиту, чтобы испытать её на прочность.

Алфёров уточнил, что технологически телефонные сети способны выдержать такое число одновременных запросов на установление соединения.

«В нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября телефонные мошенники обманули вдову скрипача и руководителя ансамбля старинной музыки Виктора Фелицианта Римму. Преступникам удалось убедить женщину перевести её денежные средства на счёт, которые они назвали «безопасным».

В Кемеровской области 27 октября женщина перевела представившемуся сотрудником мобильного оператора мошеннику 1,2 млн рублей. Она перевела злоумышленнику деньги, назвав ему код из SMS.