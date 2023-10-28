Москва, 28 октября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Вдову скрипача и руководителя ансамбля старинной музыки Виктора Фелицианта Римму обманули телефонные мошенники. Они убедили женщину перевести деньги на «безопасный» счёт. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

23 октября в полицию обратилась 72-летняя Римма Фелициант. Женщина объяснила, что телефонные мошенники убедили её перевести деньги через мобильное приложение на неизвестные ей счета. По словам Риммы Матвеевны, 23 октября ей позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудником известного банка и сообщила пенсионерке, что с её счёта якобы пытаются украсть деньги. Чтобы этого избежать, девушка убедила Римму Матвеевну установить на телефон специальное приложение. Женщина послушно выполнила рекомендации. Затем убедила пенсионерку перейти в приложение банка и выполнить несколько переводов.

«72-летняя заявительница осуществила перевод на сумму 323 000 рублей на неизвестный счет, который звонившая назвала «безопасным». В настоящий момент по заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства

Римма Матвеевна Фелициант является вдовой известного скрипача-виртуоза Виктора Борисовича Фелицианта. Он родился 15 августа 1949 года. Он был выдающимся музыкантом и руководителем ансамбля старинной музыки «Da Camera a da Chiesa». Коллектив исполнял произведения немецких, итальянских и английских композиторов, приближенных к королевским дворам Европы, таких как Бах, Телеман, Вивальди, Альбинони, Скарлатти и других. Скрипач ушёл из жизни в 2019 году.

Виктор Фелициант унаследовал талант от своего отца Бориса Ноевича Фелицианта, он тоже был скрипачом. Борис Ноевич родился в 1913 году. В 12 лет при поддержке Глазунова и Луначарского юный музыкант уехал на стажировку в Европу, где получил образование в Берлинской высшей школе музыки, а затем в Париже у классика румынской композиторской школы композитора, дирижера, пианиста и академика Румынской академии Джорджа Энеску. После завершения образования, Борис Ноевич вернулся в СССР.