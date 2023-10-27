Кемерово, 27 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Жительница Кемеровской области отдала 1,2 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником мобильного оператора. Женщина продиктовала код из SMS и забыла о звонке на пару дней, пока не зашла в приложение банка и увидела транзакцию на крупную сумму денег. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

25 октября в полицию обратилась 59-летняя жительница города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Женщина рассказала, что стала жертвой изобретательного мошенничества. Днём 23 октября ей на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником мобильного оператора, с которым у неё был заключен договор на оказание услуг связи. Мужчина объяснил, что в ближайшее время клиентке нужно продлить договор, чтобы её SIM-карта и тариф продолжили действовать. Звонивший сообщил, что для этого достаточно продиктовать код из смс, которую он направит на её телефон.

Женщина так и поступила, буквально за несколько секунд предоставив мошеннику всё необходимое для похищения средств. В полиции она потом рассказала, что слышала о телефонных мошенниках, но в её памяти отложилось, что аферисты всегда представляются банковскими служащими, а не сотрудниками мобильных операторов.

«59-летняя заявительница продиктовала код из смс-сообщения неизвестному, а через 2 дня обнаружила, что на нее оформлен кредит на сумму 1 228 000 рублей, и денежные средства переведены на счета неизвестных», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ)

Ранее ИА Регнум писал, что у москвички случился эпилептический припадок после разговора с мошенником, который украл у нее деньги.