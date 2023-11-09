Москва, 9 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман отдал более миллиона рублей мошенникам. Об этом 9 ноября сообщил ИА Регнум источник.

Михаил Метцель/ТАСС Сергей Бунтман

По его данным, 8 ноября в полицию обратился Сергей Бунтман, заявив, что в октябре ему через Telegram позвонили неизвестные и представились работниками ЦБ РФ и сотрудниками ФСБ. Они убедили его снять свыше одного миллиона рублей и передать их неизвестному лицу, якобы для защиты денежных средств от посягательств от мошенников.

Передав денежные средства курьеру, мужчина позже понял, что его обманули, и обратился к сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября телефонные мошенники обманули вдову скрипача и руководителя ансамбля старинной музыки Виктора Фелицианта Римму. Преступникам удалось убедить женщину перевести её денежные средства на счёт, которые они назвали «безопасным».

В Кемеровской области 27 октября женщина перевела представившемуся сотрудником мобильного оператора мошеннику 1,2 млн рублей. Она назвала ему код, полученный из SMS.

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Пётр Алфёров сообщил, что наиболее упорный мошенник в октябре пытался 1145 раз за семь минут дозвониться абоненту «Билайн», однако так и не смог этого сделать. Он пояснил, что во время атаки мошенников ведётся автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров и чаще всего злоумышленники переключаются на новую потенциальную жертву, однако в некоторых случаях пытаются пробить защиту, чтобы испытать её на прочность.

Директор компании «ИТ Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам не проговаривать личные данные рядом с умной техникой, которая как обладает большим количеством достоинств, так и несёт в себе определенные риски. По его словам, стоит избегать озвучивания вблизи подобных гаджетов, способных записывать звуки, своих персональных данных, поскольку они могут стать добычей мошенников, что позволит злоумышленникам проще добиться своих целей.