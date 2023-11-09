Москва, 9 ноября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма. Об этом 9 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября российские средства ПВО сбили три ракеты ВСУ над Геническим муниципальным округом Херсонской области.

5 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы ПВО в зоне спецоперации перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.

В тот же день украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. Сразу четыре таких аппарата были уничтожены в Брянском районе 25 октября.