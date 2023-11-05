Брянск, 5 ноября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беспилотный летательный аппарат уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

Минобороны России 5 ноября сообщили, что около 16:35 мск российские дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА в Брянской области.

Силы ПВО 4 ноября сбили два украинских дрона над Курской областью. Атаку ВСУ осуществили в 09:00 мск. В сторону России следовали беспилотники самолётного типа.