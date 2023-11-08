Херсон, 8 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили над Геническим муниципальным округом Херсонской области три ракеты ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. Сразу четыре таких аппарата были уничтожены в Брянском районе 25 октября.