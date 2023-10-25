Брянск, 25 октября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. В Брянской области пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью беспилотников, сообщил 25 октября губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск дроны

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за проделанную работу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября на окраине Брянска силы РЭБ подавили украинский беспилотник при очередной попытке нанести удар по региону. При падении дрона произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших не было.

В Севастополе 24 октября, в районе Кара-Кобы, средствами РЭБ был посажен беспилотник. Дрон сдетонировал на земле, в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет.

Также 24 октября ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области. Лёгкое ранение получил житель. После оказанной медпомощи его отпустили домой.