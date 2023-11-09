Вашингтон, 9 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны, считает сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке», — написал он в статье на личном сайте.

Переброска огромного числа американских войск, оружия и военно-воздушных сил говорят о намерениях Вашингтона в регионе. При этом ни один разумный голос не может быть услышан. Можно сказать, что препятствий для выхода конфликта из-под контроля нет, констатировал Робертс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, заявлял о том, что силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона. Израиль проводит силовые операции с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и массовой гибелью гражданского населения, отметил дипломат.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предостерёг от возможного военного конфликта США с Ираном, который обернётся катастрофой. Он сказал, что в войну вовлечён весь регион. Против США будут использованы ракетные и космические программы Ирана. Американцы должны осознать последствия возможной атаки на исламскую республику, предупредил экс-советник.

В октябре США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-16. Также в регион были направлены два авианосца и ударная группа кораблей. Кроме того, в Пентагоне заявили о готовности развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и направить дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot.