Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Возможная силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона. Об этом 24 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возможная силовая акция Израиля в Газе, осуществляемая теми методами, которые мы сейчас видим, рискует спровоцировать более масштабный конфликт, который может охватить весь регион и даже выйти за его пределы», — сказал Небензя.

Он отметил, что в настоящее время Израиль проводит силовые операции с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и массовой гибелью гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, глава израильского генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала. По его словам, существуют тактические и стратегические соображения, которые задерживают наземное наступление, но они позволяют ЦАХАЛ лучше подготовиться.

Согласно материалам газеты The New York Times, авторы которого ссылаются на американских чиновников, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.

Американский журнал Vice со ссылкой на израильских чиновников информировал, что ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей. В публикации отмечается, что возможная операция Израиля в секторе Газа займёт месяцы и потребует серьёзного военного присутствия.