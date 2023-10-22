Вашингтон, 22 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и направят дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

US Army/Global Look Press

По его словам, такой шаг усилит защиту войск Соединённых Штатов, дислоцированных в регионе. Остин также приказал подготовить к возможному развертыванию дополнительные подразделения Вооружённых сил США, которые должны быть «быстро задействованы в случае необходимости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что действия властей США по поддержке Израиля способны привести к Армагеддону (конец света). По словам эксперта, такой сценарий может воплотиться в жизнь, если Соединённые Штаты решат ударить по ливанскому движению «Хезболла», когда то откроет «второй фронт» против израильской стороны.

8 октября, сразу же после эскалации палестино-израильского конфликта, США решили направить свой авианосец «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford) в восточную часть Средиземного моря для поддержки Израиля. Корабль в составе авианосной группы прибыл в место назначения 11 октября.

Кроме того, США направили в регион свой второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight Eisenhower) вместе с его ударной группой. Флотилия достигнет Средиземного моря, пройдя через Атлантический океан.