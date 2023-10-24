Вашингтон, 24 октября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предостерёг от возможного военного конфликта США с Ираном, который обернётся катастрофой. Об этом отставной офицер заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, фрагмент разговора он выложил в социальной сети X.

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«Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне — Армагеддон», — написал он.

Макгрегор добавил, что в войну вовлечён весь регион. Против США будут использованы ракетные и космические программы Ирана. Американцы должны осознать последствия возможной атаки на исламскую республику, предупредил экс-советник.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответ последует при атаке на американцев на Ближнем Востоке. Он также попросил Совбез ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля для недопущения расширения конфликта.

Днём ранее, 23 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби обвинил Иран в атаках на американские объекты на Ближнем Востоке. По его словам, в последнее время участились ракетные атаки и атаки дронов на объекты США на территории Ирака и Сирии.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Пентагон не хочет ввязываться в большую сухопутную войну на Ближнем Востоке и поэтому открыто предупреждает некоторые восточные страны, которые могут подключиться к конфликту, а особенно Иран. Пока Штаты не готовы идти дальше угроз. При этом эксперт не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана. Если же, по предположению политолога, вспыхнет и Западный берег Иордана, то в конфликт будут втянуты все окружающие страны. Многие арабские страны вмешаются на военном или хотя бы дипломатическом уровне.