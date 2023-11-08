Вашингтон, 9 ноября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Власти Украины согласуют с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 8 ноября на заседании Совета Безопасности (СБ) организации.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

Небензя акцентировал, что большинство ударов ВСУ наносит высокоточным дальнобойным западным оружием, и украинское командование точно знает, куда именно наносятся удары, а также то, что целями атак становятся не военные, а гражданские объекты и мирное население.

Постпред заявил, что эти сознательные и циничные преступления не имеют срока давности, а ответственность за них будут нести как власть киевского режима и исполнители её указов, так и западные страны, которые согласовывают цели ударов.

«Назвать подобные трагедии «сопутствующим ущербом», язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников», — добавил российский дипломат.

Василий Небензя назвал украинских военных «прилежными учениками своих учителей», удары, не имеющие никакого военного смысла — бессилием на фоне неудач на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, украинский обстрел Донецка 7 ноября в очередной раз нарушил нормы международного права, заявил также Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

7 ноября ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.

Дипломат сообщил, что с февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.

Украинские боевики специально бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей. Пострадавших среди сотрудников и пациентов нет, заявили в Минздраве РФ.