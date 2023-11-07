Донецк, 8 ноября, 2023, 01:47 — ИА Регнум. В представительстве Донецкой Народной республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили ещё о трёх погибших в результате обстрела киевскими боевиками Донецка и Макеевки.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили не менее 30 мирных жителей, в том числе трое подростков в Ворошиловском, Калининском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки.

Как сообщало ИА Регнум, количество раненых в результате обстрела маршрутного автобуса в Донецке возросло до четырёх человек.

Согласно заявлению первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Оно должно состояться 8 ноября в 23:00 по московскому времени.

Число жертв в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 20.

В городе продолжается спасательная операция, под завалами ещё находятся люди.