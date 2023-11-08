Москва, 8 ноября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Киевские боевики специально бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что ракетные удары ВСУ 7 ноября по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) повредили фасад и стёкла в корпусах больницы.

«К счастью, пострадавших в ходе обстрела больницы среди пациентов и сотрудников нет», — заверили в Минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины около 15:00 мск обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение двумя ракетами. На территорию больницы был прилёт двух артиллерийских снарядов.

7 ноября глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения.

Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения. В Будённовском районе города ранен мирный житель. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.

ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.