Вашингтон, 8 ноября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Недавний украинский обстрел Донецка в очередной раз нарушил нормы международного права, заявил 8 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса. Речь идёт о массированном обстреле Вооружёнными силами Украины густонаселённых районов Донецка 7 ноября», — сказал он.

Также Небензя привёл данные о том, что с февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.

По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили не менее 30 мирных жителей, в том числе трое подростков. Погибли три человека, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Минздраве РФ отметили, что 7 ноября ракетные удары ВСУ по территории Донецкого клинического территориального медицинского объединения повредили фасад и стёкла в корпусах больницы.

Украинские боевики специально бьют по медицинской инфраструктуре новых регионов России, стараясь нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей. Пострадавших среди сотрудников и пациентов нет, добавили в Минздраве.