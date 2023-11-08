Москва, 8 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Действия некоторых стран напрямую направлены на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран Содружества, открывшейся 8 ноября в Москве.

Кадр из видео

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — сказал он.

Для членов СНГ, подчеркнул российский лидер, общими остаются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализм и экстремизм. Кроме того, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

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Международная обстановка

Также Владимир Путин подчеркнул, что международная обстановка остаётся крайне напряжённой. Он напомнил, что в ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди.

По словам президента России, ситуация требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. Путин подчеркнул, что странам СНГ важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для всестороннего изучения обстановки на пространстве Содружества и в мире в целом.

Стабильность Евразии

Вместе с тем, СНГ является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии. Об этом российский лидер заявил в интервью газете «Казахстанская правда» перед предстоящим 9 ноября визитом в республику.

Путин напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в СНГ. Среди основных приоритетов намечено углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности, охраны правопорядка и сопряжение евразийских интеграционных процессов.

Ключевая роль с точки зрения экономической стабильности, отметил президент, отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик стран-членов, их всесторонней модернизации, а также повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе.

В сложившихся геополитических условиях делается акцент на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчётах, добавил Путин.

Цель Запада — беспорядки

О том, что Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан против властей, заявил 8 ноября и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Также он подчеркнул, что США разоряют своих европейских вассалов, при этом продолжают покупать у России уран и критические материалы. Лавров добавил, что США навязали и продолжают навязывать Евросоюзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждают своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан, где базовые издержки меньше, заставляют Европейский союз отказаться от всего российского.

Российский министр и ранее отмечал, что США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира. По словам Лаврова, за последние 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой США действительно бы принесли благо той стране или тому региону, в дела которого они вмешались.