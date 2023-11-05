Москва, 5 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира, заявил 5 ноября глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы [США] главные, что хотим, то воротим. Где не можем добиться какого-то результата, мы там будем дестабилизировать ситуацию и ловить рыбку в мутной воде», — заявил Лавров, комментируя мнение о том, что не правильно говорить о двойных стандартах США.

Глава МИД России напомнил, что за последние 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой США действительно бы принесли благо той стране или тому региону, в дела которого они вмешались. Министр заявил, что это подтверждает вывод о том, что в интересах США дестабилизировать всё и вся.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук.

При этом глава внешнеполитического ведомства заявлял, что Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом. Он подчеркнул, что российская сторона не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она проистекает с той стороны баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.