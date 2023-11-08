Москва, 8 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. От эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные граждане, заявил 8 ноября президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

Mohammed Talatene/Global Look Press

По его словам, международная обстановка остаётся крайне сложной и напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов.

«На Ближнем Востоке спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что глобальная нестабильность проецируется и на Евразию, а действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.