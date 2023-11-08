Москва, 8 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан против властей. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Он отметил, что, когда обсуждаются проблемы санкций, Запад всегда клятвенно заверяет, что проводит политику, в рамках которой ограничительные меры не нацеливаются на гражданское население.

«Это ложь. Ровно этим они и занимаются. Повторю ещё раз, задачу ставят перед собой — спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что из политики, нацеленной на подрыв санкциями российской экономики и социальной сферы России, ничего не получится.

Лавров добавил, что адаптивность к санкциям демонстрирует высокую устойчивость, а рост ВВП к концу 2023 года ожидается в районе 3%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира. Он добавил, что за последние 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой США действительно бы принесли благо той стране или тому региону, в дела которого они вмешались. Министр заявил, что это подтверждает вывод о том, что в интересах США дестабилизировать всё и вся.

В мае Лавров заявил, что США, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук. При этом глава внешнеполитического ведомства заявлял, что Россия вынуждена твёрдо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом. Он подчеркнул, что российская сторона не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она проистекает с той стороны баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.