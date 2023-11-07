Москва, 8 ноября, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Содружество Независимых Государств (СНГ) является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил в интервью газете «Казахстанская правда» президент РФ Владимир Путин перед предстоящим 9 ноября визитом в республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Содружество Независимых Государств рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве», — сказал он.

Путин напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в СНГ. Среди основных приоритетов намечено углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности, охраны правопорядка и сопряжение евразийских интеграционных процессов.

Ключевая роль с точки зрения экономической стабильности, отметил Путин, отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик стран-членов, их всесторонней модернизации, а также повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе.

В сложившихся геополитических условиях делается акцент на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчётах, добавил Путин.

Для обеспечения региональной безопасности Россия и Казахстан активно работают в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сказал президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики. Путин отметил высокий уровень отношений двух стран и подчеркнул, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, вносит весомый вклад в решение важных международных проблем и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» сказал, что Россия и Казахстан совместно с партнёрами по ОПЕК+ вносят общий вклад в обеспечение глобального нефтяного рынка.