Москва, 8 ноября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

По словам главы государства, международная обстановка остаётся крайне сложной и напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке. Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию, отметил президент.

Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, уточнил он.

«Всё это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы», — заявил Путин.

Российский лидер отметил важность максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности — для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ.

Необходимо изучать ситуацию на пространстве СНГ и в мире в целом, для чёткого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке,которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.