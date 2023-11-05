Москва, 5 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 475 военных на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 5 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости Боевая работа РСЗО «Град» по позициям ВСУ

«Общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — уточнил Конашенков.

Российские военные также смогли нанести поражение четырём украинским бригадам на донецком направлении, в частности, отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Богдановка (ДНР).

В Минобороны сообщили, что за сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 135 военных. Российские силы на этом направлении отразили две украинские атаки, уничтожив боевую машину пехоты и два автомобиля.

На запорожском направлении российские бойцы отразили три атаки украинской армии в районах Вербного и Работино. Потери противника там составили до 45 военнослужащих ВСУ, а также два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Кроме того, на хХерсонском направлении за сутки украинская армия потеряла более 60 бойцов. Вооружённые силы России ликвидировали на этом направлении три САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ потеряли свыше 90 военных на краснолиманском и купянском направлениях. В общей сложности за сутки российские авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по живой силе и военной технике противника в 133 районах. Помимо этого, ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения украинской армии на аэродроме в Днепропетровской области, а также стоянку авиационной техники украинской армии, расположенную в Полтавской области.

По данным Минобороны, за сутки российские силы ПВО в зоне спецоперации перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 украинских дронов.