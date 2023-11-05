Москва, 5 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в зоне спецоперации перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 беспилотников ВСУ, сообщил 5 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», — сообщил Конашенков.

Минобороны 5 ноября сообщило об уничтожении на аэродроме в Днепропетровской области склада авиационных средств поражения ВСУ.

Также ведомство сообщило об уничтожении на купянском направлении 30 украинских военных. Российские военные в Харьковской области отразили две атаки ВСУ в районе села Синьковки в Купянском районе.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ возле сёл Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). ВСУ потеряли более 60 военных.