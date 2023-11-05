Москва, 5 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. ВСУ потеряли свыше 90 военных на краснолиманском и купянском направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 5 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные отразили атаки трёх украинских бригад в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР.

«Всего потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — сообщили в Минобороны.

В то же время на купянском направлении военнослужащие ВС России при помощи авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отразили две атаки ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.

«Нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й мехбригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Двуречной в Харьковской области», — добавил Конашенков.

В общей сложности российские военные ликвидировали более 30 украинских военных, две бронемашины и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум 3 ноября, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ сократили активность на краснолиманском направлении. Это произошло после массированной отработки целей российской авиацией. После этого стало известно, что ВС России за неделю отразили 20 атак ВСУ. Атаки ВСУ российские военные отразили в районах сёл Водяное, Ленинское и Ямполовка в ДНР, и потери Киева составили более 920 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 19 автомобилей.