Москва, 5 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения украинской армии на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом 5 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как рассказал военный, за сутки российские авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по живой силе и военной технике противника в 133 районах.

«Кроме того, на аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — сказал он

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 ноября Конашенков заявил, что украинские войска потеряли свыше 90 военных на краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации. Он добавил, что также российскими военными было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили в зоне СВО 13 украинских ракет Storm Shadow и «Нептун». Конашенков уточнил, что также было уничтожено 17 беспилотников ВСУ.