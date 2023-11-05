Москва, 5 ноября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки уничтожили стоянку авиационной техники украинской армии, расположенную в Полтавской области, заявил 5 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника Воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что на аэродроме Днепр в Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов для авиации Военно-воздушных сил Украины. Всего за минувшие сутки авиация, беспилотники, ракетные подразделения и артиллерия российской армии нанесли удары по позициям ВСУ в 133 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что российские войска ударом ракеты «Искандер» уничтожили подразделение 128-й бригады ВСУ. Атака произошла во время награждения украинских военных по случаю Дня артиллерии. По предварительным данным, погибли около 20 военных ВСУ.

В Херсонской области 4 ноября сообщили, что российские бойцы за сутки нанесли удары по двум подразделениям украинской армии. Потери ВСУ составили порядка 30 военных убитыми.