Анкара, 4 ноября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, перестал воспринимать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху как своего собеседника. Об этом турецкий лидер заявил 4 ноября в беседе с журналистами, сообщила газета Hürriyet.

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«Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули», — сказал Эрдоган.

Он также обвинил израильского премьера в причастности к массовым убийствам и попытках оправдать их с помощью религиозных доводов. Эрдоган считает, что Нетаньяху из-за своих действий потерял поддержку своего народа.

При этом турецкий лидер добавил, что глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын продолжает контактировать с Тель-Авивом, а также держит связь с Палестиной и движением ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган стал призывать к прекращению огня 8 октября, на следующий день после обострения конфликта ХАМАС с Израилем. Он также призвал создать суверенное палестинское государство для урегулирования кризиса.

28 октября Эрдоган объявил, что Анкара собирается объявить Израиль военным преступником. Турецкий президент назвал «резнёй» то, что делает ЦАХАЛ в секторе Газа. После этого Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Турции.