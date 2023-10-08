Анкара, 8 октября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Постоянного мира на Ближнем Востоке не получится добиться без урегулирования палестино-израильского конфликта, его можно разрешить, только признав независимость Палестины, заявил 8 октября в выступлении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«У справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств», — процитировало главу республики агентство «Анадолу».

Эрдоган также призвал немедленно прекратить насилие, продолжающее между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он пообещал, что Турция будет использовать дипломатические меры, чтобы снизить напряжённость в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль обратился с просьбой предоставить дополнительную военную помощь. Он отметил, что ответ по этому поводу может быть уже 8 октября.

Бои в Израиле продолжаются с утра 7 октября. Боевики ХАМАС массово запускают ракеты, а также захватили ряд израильских населённых пунктов и укреплённых постов. По данным Израиля, от нападений палестинской стороны погибли более 600 мирных жителей и пострадали более двух тысяч. В Палестине сообщили, что от ответных ударов израильской авиации в секторе Газа погибли около 300 человек и получили ранение ещё почти две тысячи.

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, комментируя начало боевых действий в Израиле, заявил, что переговоры о мире возможны, только если Тель-Авив примет принцип существования двух государств в регионе.