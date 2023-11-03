Москва, 3 ноября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Когда те, кто покинул Россию в тяжёлый момент, бегут обратно, вспоминается стих Корнея Чуковского про обезьян, заявила 3 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Наблюдаю вояжи «испуганных патриотов». О них прекрасно написал ещё Чуковский: «А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутёк», — написала дипломат.

Этим людям страшно везде, сделала вывод российский дипломат, и добавила, что в основе их испуга — «собственные тараканы».

Захарова подчеркнула, что Родину не стоит поминать всуе. Таким людям следует признать, что они страдают не от государства, а от своих собственный фобий.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября появились сообщения о приезде в Россию певицы Аллы Пугачёвой, покинувшей страну после начала специальной военной операции. Певица приехала одна, без семьи.

Игорь Польшиков, водитель Пугачёвой и опекун её внучатого племянника, заявил, что её приезд комментировать не станет.

Пугачёва в октябре покинула Израиль, где развернулись боевые действия после обстрела палестинским движением ХАМАС израильской территорией и ответных действий со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Об её отъезде на Кипр из Израиля стало известно 23 октября.

Комментируя приезд Пугачёвой в Россию, многие интернет-пользователи указали на беспринципность певицы. Один из пользователей сравнил её переезды с прыжками блох, а другой предположил, что она устроит турне по России.